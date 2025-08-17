La cultura sidrera impulsa la edición más concurrida del estand del Gobierno en la Fidma - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este domingo el pabellón institucional del Gobierno de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), donde ha hecho balance de una edición histórica: el estand ha superado los 100.000 visitantes, una cifra que convierte esta edición en la más concurrida desde que se tiene registro.

El día de mayor afluencia fue el 13 de agosto, con 11.950 personas, lo que también marca un récord diario absoluto, tal y como ha detallado el Principado en una nota de prensa. En comparación con 2024, el crecimiento ha sido significativo: se ha pasado de 87.640 a 100.169 visitantes, sin contar aún los datos de esta última jornada.

"El éxito rotundo del estand en esta edición, cuyos datos definitivos de afluencia supondrán en torno a 20.000 visitantes más que el pasado año -en el que ya obtuvimos unas cifras muy positivas-, muestra la extraordinaria identificación de la ciudadanía con la cultura sidrera asturiana, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y el gran atractivo de nuestra singularidad para las personas que nos visitan, así como el compromiso del Gobierno con nuestro patrimonio, nuestra cultura tradicional y sus diversas manifestaciones", ha valorado Gutiérrez.

Bajo el lema Asturies ye sidrera. Lo nuestro ye mundial, el pabellón ha ofrecido una experiencia inmersiva que ha permitido al público recorrer el ciclo completo de la sidra, desde la pumarada hasta el escanciáu, con más de 104 actividades diseñadas para todos los públicos.

Talleres gastronómicos y artísticos, experiencias virtuales, cantares de chigre, cuentacuentos, recreaciones históricas, degustaciones y demostraciones de escanciado han llenado cada jornada de contenido y participación.

El perfil de visitantes ha sido mayoritariamente de la comunidad (85,07%), aunque también se ha registrado una notable presencia nacional (13,14%) e internacional (1,79%). La participación ha sido masiva y constante, con aforos completos en la mayoría de actividades.

Además, se han celebrado 26 visitas institucionales oficiales y 27 presentaciones, actos y reuniones de trabajo, consolidando el pabellón como espacio de referencia para la proyección institucional y la cooperación intersectorial.

Uno de los momentos clave de estas semanas fue la presentación, el pasado 12 de agosto, del Programa plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera asturiana, una estrategia integral que recoge 115 medidas agrupadas en cinco grandes ejes.

Este programa plurianual, impulsado por el Ejecutivo autonómico, busca convertir la cultura sidrera en motor de desarrollo territorial, turístico, educativo, económico y cultural.

La consejera ha subrayado también el alto índice de satisfacción del público que ha visitado el estand, así como la participación en el mismo de numerosas entidades, personas expertas y empresas del sector.

"La ciudadanía ha hecho suyo este lugar, porque la cultura es un espacio de diálogo, tradición y encuentro que compartimos y forma parte de nuestra identidad. La puesta en valor de ese patrimonio común y la colaboración con numerosos agentes e instituciones fue el éxito de la candidatura en su momento, y el éxito ahora de este estand y de toda iniciativa que reconoce lo nuestro con orgullo de pertenencia", ha dicho.

"Esta edición de Fidma constituye un hito. Hemos batido récords, pero sobre todo hemos reforzado el vínculo entre Asturias y su patrimonio. La cultura sidrera es tradición, es innovación, motor económico, sostenibilidad, es comunidad y, principalmente, un futuro hacia el que avanzamos de la mano", ha concluido Gutiérrez.