El cupón del 11 del 11 de la ONCE deja en Asturias 158.000 euros en premios

Archivo - Kiosco de la ONCE en Oviedo. - EUROPA PRES - Archivo

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE ha dejado en Asturias 158.000 euros en premios, en 79 cupones premiados con 2.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE José Antonio Díaz Terrón ha repartido 136.000 euros, en 68 cupones premiados que comercializó desde su punto de venta en La Corredoria (Oviedo).

Francisco Javier Menéndez Serrano ha dado 20.000 euros en Gijón, en 10 cupones premiados. Finalmente, Francisco Nevado Castillejo, con punto de venta en la localidad de Sama de Langreo, ha dado un premio de 2.000 euros.

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie.

Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.