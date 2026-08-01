Los Cursos de La Granda dedicarán una jornada al Mantecado de Avilés como marca de ciudad

Los Cursos de La Granda dedicarán una jornada al Mantecado de Avilés como marca de ciudad
Los Cursos de La Granda dedicarán una jornada al Mantecado de Avilés como marca de ciudad - GUSTATIO
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 18:47
Seguir en

   OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Mantecado de Avilés protagonizará el próximo 6 de agosto una de las jornadas de los XLVIII Cursos Internacionales de La Granda, que analizará el potencial de este dulce tradicional como elemento de identidad y promoción de la ciudad. La sesión, titulada '¿Puede un producto convertirse en bandera de una ciudad?', se celebrará en el Hotel Palacio de Avilés Affiliated by Meliá.

   El encuentro reunirá a profesionales de los ámbitos de la comunicación, la gastronomía y la empresa, entre ellos el expresidente de Dircom y Global Alliance José Manuel Velasco, el crítico gastronómico y subdirector de ABC Carlos Maribona, la directora general de 21gramos, Bárbara Ruiz, y el cofundador de ElTenedor Marcos Alves.

   Durante la jornada se debatirá sobre el papel de la gastronomía en la construcción de la identidad de los territorios y se expondrán casos de éxito de productos como la Ensaimada de Mallorca, el Sobao Pasiego o la Tarta de Santiago, con el objetivo de analizar si el Mantecado de Avilés puede consolidarse como un símbolo diferenciador de la ciudad.

   La inscripción al curso es gratuita y podrá realizarse a través de la web del Hotel Palacio de Avilés. Además, los asistentes podrán participar, de forma opcional, en un desayuno con degustación de productos protagonistas de la jornada y los ponentes por un precio de diez euros.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado