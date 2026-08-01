Los Cursos de La Granda dedicarán una jornada al Mantecado de Avilés como marca de ciudad - GUSTATIO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mantecado de Avilés protagonizará el próximo 6 de agosto una de las jornadas de los XLVIII Cursos Internacionales de La Granda, que analizará el potencial de este dulce tradicional como elemento de identidad y promoción de la ciudad. La sesión, titulada '¿Puede un producto convertirse en bandera de una ciudad?', se celebrará en el Hotel Palacio de Avilés Affiliated by Meliá.

El encuentro reunirá a profesionales de los ámbitos de la comunicación, la gastronomía y la empresa, entre ellos el expresidente de Dircom y Global Alliance José Manuel Velasco, el crítico gastronómico y subdirector de ABC Carlos Maribona, la directora general de 21gramos, Bárbara Ruiz, y el cofundador de ElTenedor Marcos Alves.

Durante la jornada se debatirá sobre el papel de la gastronomía en la construcción de la identidad de los territorios y se expondrán casos de éxito de productos como la Ensaimada de Mallorca, el Sobao Pasiego o la Tarta de Santiago, con el objetivo de analizar si el Mantecado de Avilés puede consolidarse como un símbolo diferenciador de la ciudad.

La inscripción al curso es gratuita y podrá realizarse a través de la web del Hotel Palacio de Avilés. Además, los asistentes podrán participar, de forma opcional, en un desayuno con degustación de productos protagonistas de la jornada y los ponentes por un precio de diez euros.