Cutura impulsa el distintivo 'Alfaya' para reconocer el uso del asturiano y del eonaviego en el ámbito empresarial

Distintivo 'Alfaya'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte avanza en la promoción de las lenguas propias de Asturias con la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) de la resolución que regula el uso del distintivo 'Alfaya', un instrumento destinado a reconocer y visibilizar el compromiso del tejido empresarial con el asturiano y el eonaviego.

La norma establece el procedimiento de acceso al distintivo, las condiciones para su uso y los derechos y obligaciones asociados, lo que consolida un marco estable y garantista para su implantación en el ámbito socioeconómico privado.

El distintivo permitirá identificar a empresas, profesionales y autónomos que integren el uso del asturiano o el eonaviego en su actividad, al tiempo que acreditará su grado de compromiso lingüístico. La marca contempla tres niveles -inicial, intermedio y de excelencia- que reflejan desde la adhesión básica hasta la incorporación plena de las lenguas propias en la comunicación, la gestión y la relación con la clientela.

La iniciativa se enmarca en las competencias del Principado en materia de protección y promoción lingüística, recogidas en el Estatuto de Autonomía y desarrolladas por la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, así como en la normativa de defensa de las personas consumidoras, que ampara el fomento de las lenguas propias en la información de bienes y servicios.

Además de reconocer buenas prácticas, la marca 'Alfaya' contribuirá a normalizar la presencia del asturiano y el eonaviego en ámbitos como la rotulación, el etiquetado, la comunicación corporativa o los entornos digitales, favoreciendo su uso en la actividad económica y reforzando su valor como elemento de identidad y diferenciación.

Cualquier empresa o profesional interesados puede solicitar el distintivo 'Alfaya' a través de la sede electrónica del Principado en el enlace miprincipado.asturias.es

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante los veinte días posteriores a la publicación de la resolución en el Bopa, el 20 de este mes.

Asimismo, la consejería prevé realizar la entrega formal de los primeros distintivos en un acto organizado en el marco del 'Reguerada Fest', que Cultura organiza cada año en el concejo de Carreño, concebido precisamente para promocionar y dar visibilidad a las empresas que utilizan el asturiano como lengua vehicular.