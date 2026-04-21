Dani Fernández aplaza al 12 de septiembre su concierto en Avilés por una lesión en el hombro

Dani Fernández sufre una aparatosa caída en pleno concierto y será operado de urgencia: "Podría haber sido peor" - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto del cantante Dani Fernández previsto para el 9 de mayo en el Pabellón de Congresos de La Magdalena, en Avilés, ha sido aplazado al 12 de septiembre debido a una lesión en el hombro sufrida tras una caída durante un concierto en Valencia. Los asistentes podrán solicitar la devolución del importe de las entradas hasta el 5 de mayo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el artista se vio obligado a detener su agenda más inmediata dentro de la gira 'La Insurrección', lo que afecta a varias actuaciones previstas en las próximas semanas, entre ellas las de Pamplona, Avilés, A Coruña y Ciudad de México.

Dani Fernández ha explicado a través de sus redes sociales que ya se encuentra "en casa descansando" y en manos de profesionales para su recuperación. "Han sido unos días complicados, pero he sentido más que nunca vuestro apoyo", ha señalado el cantante, que confía en volver "lo antes posible" a los escenarios.

El consistorio ha recordado que la 'nsurrección Tour' con producción de Mapache Music y The Music Republic y con Los40 como emisora oficial, propone un viaje que trasciende lo musical. La gira parte de una idea central: en un mundo hiperconectado y sometido a la validación permanente, siempre queda espacio para una reacción consciente, para salir de la caja y reivindicar la imperfección propia.