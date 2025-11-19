El decano del Colegio Ingeniero de Minas del Noroeste subraya la falta de datos para analizar el accidente de Cerredo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste y miembro de la subcomisión de seguridad minera del caso Blue Solving, Juan José Fernández Díaz, ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, subrayando que no podía realizar un análisis del siniestro al carecer de datos completos por encontrarse bajo secreto de sumario.

Fernández Díaz ha explicado que solo participó en la única reunión de la comisión y que, poco después del accidente, mantuvo un encuentro con la consejera Belarmina Díaz para exponer la necesidad de contar con expertos que ayudaran a esclarecer los hechos, tras el accidente de 2022.

A las preguntas planteadas por los diputados que integran la comisión de investigación, ha indicado que "sin datos concretos sobre la explotación, todo análisis carece de sentido". En concreto, ha dicho que "si es una explotación de metano, que habrá que verlo, habrá que ver, primero, por qué estaba ahí ese metano; segundo, por qué se produjo esa explosión o qué fue lo que desencadenó esa explosión".

El decano ha detallado el papel del colegio, precisando que representa a los ingenieros de minas y vela por el cumplimiento de los códigos de ética y la cualificación profesional, pero ha aclarado que no tiene funciones de control directo sobre la seguridad en las explotaciones mineras del Principado de Asturias. Ha añadido que el colegio puede informar a la autoridad competente sobre actividades mineras irregulares, pero su papel es consultivo y no vinculante.

Sobre las inspecciones, Fernández Díaz ha explicado que se diseñan según el grado de peligrosidad de la labor y el riesgo de las galerías, y que desconoce el número exacto de visitas realizadas. También ha apuntado que "no se puede prever si un empresario te va a engañar", en referencia a la intención de ocultar actividades dentro de la mina.

"Cuando una labor no está ventilada, lo habitual es que se ponga una cruz invertida para prohibir el paso. Si detrás de esa cruz hay una labor extraña o una labor, es difícil que un inspector pueda ver eso. Para empezar no puede entrar ahí porque se supone que es una labor que tiene riesgo y por eso le pone una cruz", ha explicado.

En relación con la solvencia técnica de las empresas mineras, el decano ha aclarado que "normalmente, el colegio, salvo que la autoridad minera nos pida consulta, no tiene nada que ver", y que "nuestra opinión es opinión, pero no es vinculante".

Fernández Díaz también se ha referido a la imposibilidad de frenar traspasos de empresas en concurso de acreedores. "Sin una orden judicial que impida eso, la administración no puede, porque tenga la impresión de que una empresa es mejor o peor, si no incumple la ley", ha afirmado.