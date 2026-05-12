Una decena de empresas participan en la sexta edición del Programa Mentor. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha dado este martes la bienvenida a las diez empresas participantes en la sexta edición del Programa Mentor, que se celebra en el Centro de Empresas La Curtidora.

Las empresas recibirán acompañamiento y asesoramiento especializado, individual y gratuito, ofrecido por personal experto en todas las áreas de actividad de la empresa.

Se trata de empresas inmersas en cambios por las tendencias del mercado a las que se le ofrece consultoría personalizada que les ayude a adaptarse a los nuevos tiempos. La actuación se inicia a partir del diagnóstico individual que determina los campos en los que optimizar el rendimiento.

Con esta sesión grupal de puesta en común con las empresas se inicia el programa. Hasta esta edición han participado 42 empresas que se han beneficiado de este acompañamiento.