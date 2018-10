La defensa del pastelero avilesino condenado por asesinar a su mujer pide ante el TSJA una rebaja de la pena

Publicado 11/07/2018 12:40:40 CET

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado Félix Guisasola, que ejerce la defensa del pastelero avilesino, Julio Pardo, condenado el pasado mes de marzo a 24 años de prisión por asesinar a su mujer, ha pedido este miércoles ante el TSJA que se le rebaje dicha pena.

En su recurso el letrado ha pedido que no se tengan en cuenta los agravantes de ensañamiento y alevosía y su defendido sea condenado por un delito de homicidio y no de asesinato. Además ha solicitado que se tengan en cuenta eximentes y atenuantes y que no se aplique el agravante de violencia de género.

Los argumentos defendidos por el letrado, que ha asegurado que su defendido ha visto vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, han sido rechazados de plano tanto por la fiscalía, como por la acusación particular ejercida por la letrada María Martín, la Abogacía del Estado y la acusación particular ejercida por Abogadas para la Igualdad.

El acusado ha seguido la vista por videoconferencia desde la prisión en la que cumple condena y ha rehusado de su turno de última palabra.

El conocido pastelero avilesino propietario de La Duquesita, fue condenado por en el mes de marzo por la Audiencia Provincial a 24 años de prisión y el pago de 420.000 euros a la familia de su mujer. El jurado consideró probado que Julio pardo mató a golpes a su mujer con una llave inglesa en el domicilio que ambos compartían en Avilés. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2016.