La Defensoría Universitaria de institución académica de Oviedo superó las 300 actuaciones durante el año pasado

La Universidad de Oviedo celebró este viernes el primer Claustro de este año. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo celebró este viernes el primer Claustro de este año, en el que se presentó el informe de actividad de la Defensoría Universitaria correspondiente al pasado 2025. En concreto, han sido 315 los casos atendidos, lo que supone un aumento del 44,4 % respecto a los tramitados en el ejercicio anterior (218).

Según explicó la defensora, Isabel Viña, "el aumento de casos responde principalmente al impacto positivo del acuerdo establecido con el Consejo de Estudiantes, que ha facilitado y potenciado la canalización de incidencias hacia la Defensoría".

Asimismo, este incremento se explica también por una mayor visibilidad derivada de la intensificación de las acciones de difusión y publicidad institucional.

En esta línea, el estudiantado vuelve a ser el colectivo que más solicita este recurso y aglutina 251 intervenciones, mientras que el Personal Docente e Investigador (PDI) suma 36 actuaciones y el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS)alcanza las 15.

Por último, la Defensoría Universitaria contabiliza 13 actuaciones impulsadas por personas que no pertenecen a la comunidad universitaria.

Respecto a las vías de acceso utilizadas por los usuarios, en el año 2025 se confirma, nuevamente, la preferencia por aquellos canales que garantizan mayor confidencialidad. Destaca especialmente el uso del correo electrónico, por el que entraron 249 casos tramitados durante el año pasado.

Según ha explicado la defensora, las actuaciones impulsadas por el estudiantado -de las que 163 fueron consultas y 88, quejas- se refirieron a evaluaciones y calificaciones (59), a matrícula y modificaciones (54) y a organización académica y horarios (32).

También hubo intervenciones sobre movilidad, prácticas externas, relaciones con el profesorado o trámites administrativos, entre otras temáticas. En cuanto al Personal Docente e Investigador (PDI) el número de consultas ascendió a 29, mientras que fueron 7 las quejas atendidas.

Sobre la temática, 12 se centraban en relaciones interpersonales y conflictos; 10 de los casos hacían referencia a la contratación y condiciones laborales y 5 más hacían referencia a asuntos de docencia e investigación. Además, el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) aglutinó 15 intervenciones, de las que 12 fueron consultas y 3, quejas.

En este caso, el colectivo recurre a la Defensoría Universitaria para resolver asuntos sobre promoción y puestos de trabajo, sobre conflictos internos o sobre procesos selectivos.

Por último, se atendieron 13 casos impulsados por personas que no pertenecían a la comunidad universitaria (9 consultas y 4 quejas), la mayoría sobre trámites académicos y administrativos. Durante su intervención, la defensora universitaria ha repasado las áreas de mejora que se han identificado durante el año pasado, además de repasar alguno de los asuntos pendientes de abordar.