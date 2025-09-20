Degaña.- Este fin de semana, Trabáu acoge CachuFest 2025 con música, tradición y patrimonio del suroccidente asturiano

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana Trabáu (Degaña) acoge la edición 2025 del festival CachuFest, que combina música, cultura, tradición y patrimonio del suroccidente asturiano.

Durante tres días, el certamen reunirá conciertos de grupos regionales y nacionales como De Ninghures, Alana, Dulzaro, Cuélebre, Llevólu'L Sumiciu, Guieldu, Picarós y Abéu, así como actividades culturales al aire libre, visitas guiadas, catas, demostraciones de oficios tradicionales y juegos típicos de la zona.

Una de las novedades de esta edición es la implementación de un sistema cashless, que permitirá a los asistentes realizar todas sus compras mediante pulseras, tanto en las barras como en los puestos de comida y merchandising. Además, el festival habilitará zona de acampada, aparcamiento para campers y autocaravanas, así como baños y duchas gratuitos.

CachuFest rendirá un homenaje a Rosa Cunqueira, fallecida en 2024 y reconocida por su labor en la defensa y difusión de la cultura y lengua de los pueblos cunqueiros. La ceremonia incluirá la inauguración de una estatua en su honor este domingo a las 11.00 horas, en los exteriores de La Guarida del Cunqueiro.