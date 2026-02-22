Delegación del Gobierno entrega sus Medallas y Cruces a once personas y entidades por su actuación en emergencias

Medallas de la Delegación del Gobierno en Asturias. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias acogerá el próximo jueves, día 26, el acto de entrega de once distinciones para reconocer actuaciones destacadas ante situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe, así como trayectorias profesionales ejemplares y de compromiso al servicio del Estado.

Se trata de ocho Medallas al Mérito de la Protección Civil, cuatro de ellas con motivo de la DANA de 2024; dos Cruces de la Orden del Mérito Civil; y una Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

El acto estará presidido por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y contará con la participación de la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, así como del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades.

En el acto se entregarán ocho Medallas en la categoría de bronce: tres con distintivo rojo que reconocen actos de heroísmo o de solidaridad, y cinco con distintivo azul, que recompensa acciones de colaboración.

Las medallas con distintivo azul será para el Teniente Jesús Valentín Mora Martín, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Asturias; el Banco de Alimentos de Asturias; y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, todos ellos por su colaboración en la DANA de Valencia.

Julio Suárez Fernández, integrante de la IX Unidad de Intervención Policial con sede en Oviedo, recibirá la medalla con distintivo rojo por haber asumido funciones de responsabilidad operativa, coordinando patrullas de seguridad ciudadana en la DANA.

Las Medallas al Mérito de la Protección Civil serán para Gonzalo Míguez García, coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo desde 2008; y para Blanca Rosa Viejo Nava, técnica en Riesgos Tecnológicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Asturias, ambas con distintivo azul.

Las medallas con distintivo rojo serán para Los guardias civiles Javier Martín del Río y Alfredo González Luna, por su intervención en el incendio de la residencia 'Ave María', en La Barganiza (Siero).

En cuanto a la Cruz de la Orden del Mérito Civil la recibirán el Capitán Pablo Villabrille Sampedro, jefe del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís por su liderazgo en rescates y búsquedas de personas desaparecidas y su "destacada trayectoria profesional"; y el Inspector Fernando Martín Garmón Mayo, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos en la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por "ser un referente nacional en la persecución de la delincuencia económica y tecnológica".

La Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil recaerá sobre el Comisario Manuel Díaz-Faes Espiago, jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por "su dilatada carrera profesional y su labor de coordinación operativa al frente de distintas unidades policiales".