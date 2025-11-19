Delegación del Gobierno organiza en Porrúa un acto sobre los cambios sociales en el medio rural en la democracia

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias celebra este sábado 22 de noviembre, a las 12.00 horas, una charla-coloquio enmarcada en la iniciativa institucional Gobierno 'España en libertad. 50 años' destinada a poner en valor la evolución social y cultural del país desde la recuperación de la democracia. En esta ocasión, el foco se sitúa en el medio rural asturiano, sus cambios a lo largo de cinco décadas y los retos actuales.

El encuentro se celebrará en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa, Llanes, y estará moderado por la consejera de Cultura del Gobierno del Principado, Vanesa Gutiérrez. Participarán tres ponentes con trayectorias complementarias y vinculadas al territorio: Manuel Niembro, geógrafo, que analizará las transformaciones demográficas y territoriales experimentadas por el campo asturiano desde finales de los años setenta.

Carmina Rodríguez, fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas, que aportará la mirada social y comunitaria desde la experiencia femenina en el entorno rural. Y Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que abordará el papel de la cultura y las producciones tradicionales como seña de identidad y como recurso económico y social.

Además, el acto contará con la actuación musical de Ún de Grao. La Delegación del Gobierno en Asturias, a través de esta actividad, quiere destacar la importancia del mundo rural como parte fundamental de la memoria democrática y de la transformación social de las últimas cinco décadas. La charla se suma así al conjunto de actos que, en toda España, forman parte de 'España en libertad. 50 años'.