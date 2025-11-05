Delito contra la seguridad vial: Motorista a 102 km/h en Mieres

Archivo - El Ayuntamiento de València comienza a instalar los nuevos radares móviles en las vías donde se registran altas velocidades - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

MIERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mieres ha detectado el pasado 3 de noviembre a un conductor de motocicleta circulando a 102 km/h a la altura del número 83 de la calle Oñón, en sentido sur-norte, en una zona cuya velocidad está limitada a 30 km/h, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

El conductor, que manejaba una Honda CB500x, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal, al exceder en 60 km/h el límite permitido en casco urbano.

Los controles preventivos con radar en esta vía responden a la solicitud formulada por la Asociación de Vecinos de Oñón, que había alertado de las excesivas velocidades detectadas y la proximidad del paso de peatones que conecta Arroxo con El Batán, frecuentado habitualmente por peatones.

El suceso tuvo lugar a las 17:39 horas y la intervención fue realizada por un agente certificado mediante cinemómetro láser.