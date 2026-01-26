Derechos Sociales invierte 400.000 euros en el nuevo Centro de Día de Somiedo

Visita de la consejera al Centro de Día de Somiedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha visitado este lunes las obras del nuevo centro de día de La Pola Somiedo, que están a punto de concluir. El Gobierno de Asturias ha invertido en este equipamiento 400.0000 euros a través de una subvención al ayuntamiento somedano.

Este centro de atención diurna, financiado con fondos europeos Next Generation, tendrá capacidad para 21 personas y se enmarca en la estrategia CuidAs, que promueve la autonomía personal, apuesta por la permanencia de las personas en su entorno habitual y previene la soledad no deseada.

Además desde el Principado inciden en que el centro contribuye a preservar el arraigo en concejos con riesgo de despoblamiento.

El proyecto consiste en reformar un local de 210 metros cuadrados que contará con dos salas de terapia, otra de reposo, un espacio de estimulación sensorial y otro sociosanitario, además de aseos, despachos, un comedor con antecocina y zonas comunes.

La consejera visitó el centro con el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. Aseguró que el equipamiento atenderá las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de las personas usuarias, con actuaciones para promover su autonomía y que puedan permanecer en su casa el mayor tiempo posible.

Añadió DEl Arco que ya se trabaja en el equipamiento del centro y ha reivindicado el nuevo modelo de atención del Gobierno de Asturias. "Tiene como objetivo que las personas mayores o con discapacidad convivan en un entorno organizativo de cuidados y rutinas que respondan a una atención personalizada y estable, que permita desarrollar sus proyectos personales y construir lazos con la familia y el entorno, respetando sus gustos y expectativas, más allá del propio cuidado asistencial", incidió.