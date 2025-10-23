Desactivado el Infopa tras dar por controlado el incendio del Monte Areo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado, el SEPA, ha dado por controlado el incendio declarado en el Monte Areo en Gijón, que ya no tiene riesgo de afectación a bienes de naturaleza no forestal.

Dadas las condiciones meteorológicas el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha procedido, a las 08.34 horas, a desactivar el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

El fuego obligó a desalojar aproximadamente a medio centenar de vecinos de las zonas del entorno del mismo. Si bien inicialmente se les trasladó al colegio Montedeva, se les ofreció, a quien lo quiso, el alojarse en un hotel.