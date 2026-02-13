El Descenso de Galiana llenará la ciudad de personajes de 'Las mil y una noches' con 35 artilugios pilotados

Archivo - Descenso de Galiana 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

Los premios del certamen alcanzan este año los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición AVILÉS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avilés se transformará este sábado en el reino de 'Las mil y una noches' con la XXXVIII edición del Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, en el que participarán 35 artilugios pilotados por otras tantas peñas, que convertirán el casco histórico en un desfile de Aladinos, Sheherezades, Alí Babás, califas, genios, visires y príncipes y princesas, en la que es la cita más multitudinaria del Antroxu avilesino. El recorrido arrancará a las 18.00 horas desde la parte alta de Galiana, convertida en un río de espuma, hasta la plaza de España, donde se instalará el jurado y el DJ Ethan Meré amenizará el paso de las carrozas.

Los artilugios, elaborados durante semanas en las naves de la Travesía de la Industria, podrán verse ya desde las 12.00 horas en el llamado 'Ascenso del Descenso', cuando recorrerán las calles del casco histórico en sentido contrario hacia sus puestos de salida, un momento pensado para quienes prefieren evitar aglomeraciones y para que los más pequeños contemplen de cerca las carrozas.

Los premios del certamen alcanzan este año los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición, y se otorgarán diez galardones que van desde los 2.500 euros para el ganador hasta los 250 euros para el décimo clasificado.

Tras el Descenso, la plaza de España acogerá la gran noche del Antroxu avilesino, con baile hasta altas horas de la madrugada. A las 23.30 horas está previsto el primer pase de la orquesta gallega 'Los Satélites', que ofrecerá una segunda actuación a las 02.30, mientras que a la 01.30 tendrá lugar un gran espectáculo con 'El Aserradero by Monoloco' con Antiguas Raves y Dani Sierra Nano, con un segundo pase programado a las 03.30 para prolongar la fiesta.

LLARANES

El Sábado de Descenso también tendrá su cita en el barrio de Llaranes, donde a las 11.30 horas se celebrará en la plaza Mayor el 'Gran Festival de Antroxu de Llaranes', con concurso de disfraces en categorías infantil y adultos y foto de 'papu' de recuerdo para todos los asistentes disfrazados.