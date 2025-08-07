Descenso a Nado de la Ría de Navia: La proclamación de la reina y las damas de honor, este jueves

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cine Fantasio de Navia acogerá el Pregón y la Proclamación de Reina y Damas del LXVII Descenso a Nado de la Ría de Navia, acto que dará el pistoletazo de salida a los eventos oficiales de esta edición. La tradicional gala dará comienzo con la proclamación de la reina y damas del Descenso, un acto simbólico que pone rostro al espíritu del evento.

Este año, el título de Reina recae en Raquel Blanco Carballo, joven naviega profundamente vinculada al Descenso desde su infancia y voluntaria incansable cada verano.

Estará acompañada por Andrea Rodríguez Regodeseves y Laura García Pérez, también voluntarias y estudiantes universitarias, que serán proclamadas damas de esta edición.

Seguidamente, se llevará a cabo la lectura del pregón a cargo de María de Valdés Álvarez, destacada nadadora internacional y actual medalla de bronce europea en cinco kilómetros de aguas abiertas. Nacida en Fuengirola (Málaga) en 1998, María se ha forjado un lugar entre la élite mundial gracias a su constancia y talento, destacando tanto en piscina como en aguas abiertas.

Durante la ceremonia, el acto sorprenderá a dos referentes del entorno naviego, grandes colaboradores del Descenso a lo largo de los años, que recogerán las placas de honor de la Asociación de Amigos de la Ría de Navia.

La noche continuará con un brindis en honor a la Reina y Damas, que tendrá lugar en el Casino de Navia a las 23.30 horas, y culminará con la animada Fiesta del Nadador en la Nave Municipal El Puerto a partir de las 23.45 horas. Este acto, que estará amenizado por músicos y bailarines locales, marca el inicio de una intensa programación que incluye la XXVI Copa de Asturias (sábado 9 de agosto), el Descenso a Nado de la Ría de Navia (domingo 10 de agosto), con su popular Cabalgata, y el esperado Mini Descenso (miércoles 20 de agosto).