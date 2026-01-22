Un desprendimiento interrumpe la circulación de la línea C-1 de cercanías entre Ablaña y Olloniego

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea C-1 del núcleo de cercanías de Asturias se encuentra interrumpida entre las estaciones de Ablaña y Olloniego debido a un desprendimiento de piedras sobre la infraestructura ferroviaria, ha informado este jueves Adif a través de la red social X.

Como medida provisional, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña y Soto del Rey.

El personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible y normalizar el servicio en la zona afectada.