Un desprendimiento interrumpe la circulación de la línea C-1 de cercanías entre Ablaña y Olloniego

Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 22 enero 2026 19:55
   OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La circulación de la línea C-1 del núcleo de cercanías de Asturias se encuentra interrumpida entre las estaciones de Ablaña y Olloniego debido a un desprendimiento de piedras sobre la infraestructura ferroviaria, ha informado este jueves Adif a través de la red social X.

   Como medida provisional, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña y Soto del Rey.

   El personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible y normalizar el servicio en la zona afectada.

