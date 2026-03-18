Guerra en Irán | Directo: Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.
El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha precisado que no existen heridos entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".
Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Irán: