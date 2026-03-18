Guerra en Irán | Directo: Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 18 marzo 2026 8:20
MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha precisado que no existen heridos entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".

Irán anuncia la detención de más 70 personas por su presunta relación con "grupos terroristas" y de la oposición

Las autoridades iraníes han anunciado este miércoles la detención de más de 70 personas por su relación con "grupos terroristas", vinculados con la oposición y afines a la monarquía en la provincia de Elburz, en el norte del país.

Arabia Saudí acoge este miércoles una reunión entre ministros de Exteriores sobre la seguridad en la región

Arabia Saudí ha anunciado en la madrugada de este miércoles que acogerá en su capital, Riad, una reunión entre los ministros de Exteriores de un conjunto de países árabes y musulmanes, de los que no ha concretado ningún nombre, en torno a la situación de seguridad de Oriente Próximo.

Al menos cuatro muertos y ocho heridos en ataques aéreos contra zonas rurales en el oeste de Irán

Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados este miércoles contra zonas rurales de la provincia de Lorestán, en el oeste de Irán, han dejado al menos cuatro personas muertas y otras ocho heridas, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Ejecutado en Irán un hombre por supuesto espionaje para la Inteligencia israelí

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado a muerte por cargos de espionaje a favor de Israel, a cuya Inteligencia habría proporcionado, según la República Islámica, "información sobre zonas sensibles" del país centroasiático.

Hamás y los hutíes de Yemen lamentan la muerte de Alí Lariyani en Irán

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los rebeldes hutíes de Yemen, ambos aliados de Irán en Oriente Próximo, han lamentado este miércoles la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán.

Araqchi afirma que la estructura política iraní no se ve afectada por una "ausencia" tras la muerte de Lariyani

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reivindicado este miércoles a su país centroasiático como una República Islámica dotada con una estructura política "sólida", donde la "presencia" o "ausencia" de una persona "no afecta" a la misma, después de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, haya perdido la vida en un bombardeo enmarcado en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Milei define a Israel como "aliado estratégico" de Argentina y reafirma su compromiso contra el antisemitismo

El presidente argentino, Javier Milei, ha definido este martes a Israel como un "aliado estratégico" de Argentina, en un contexto internacional en el que, ha considerado, los israelíes "libran una guerra" por "su supervivencia" por cuenta del "antisemitismo y los ataques a las comunidades judías" en el mundo.

El hijo de Pezeshkian dice que Irán "fracasará" si no logra detener los asesinatos contra sus dirigentes

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha lamentado este miércoles las muertes del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, para advertir después que la República Islámica "fracasará" si no se logra detener los asesinatos israelíes contra sus dirigentes.

UNICEF condena el asesinato de dos hermanos palestinos y sus padres en Tammun, Cisjordania

El Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) ha condenado este martes el asesinato el fin de semana de dos hermanos palestinos de 5 y 7 años y de sus padres por las fuerzas israelíes en la localidad de Tammun, en Cisjordania, donde otros dos hijos de la familia resultaron heridos por metralla.

La Guardia Revolucionaria reivindica ataques en Tel Aviv como represalia por la muerte de Alí Lariyani

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles una serie de ataques contra Tel Aviv, donde esta noche se han registrado al menos dos muertos, como represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo enmarcado en la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Al menos 17 muertos y más de 30 heridos en una nueva oleada de ataques israelíes contra Líbano

Al menos 17 personas han fallecido y más de una treintena han resultado heridas en los últimos ataques aéreos lanzados en la madrugada de este miércoles por el Ejército de Israel contra distintos puntos de Líbano, incluida la capital, Beirut, en el marco de la última ofensiva israelí oficialmente dirigida contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que se salda ya con cerca de 900 muertos y más de un millón de desplazados.

Albanese afirma que un misil iraní ha impactado contra una base australiana en Emiratos Árabes

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha informado este miércoles de que un misil iraní ha impactado contra la base Al Minhad del Ejército australiano en Emiratos Árabes Unidos (EAU), al sur de Dubái.

Irak informa de un nuevo ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad

Las autoridades iraquíes han informado este miércoles de un nuevo ataque contra la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, el área fortificada donde también se encuentran las principales sedes del Ejecutivo iraquí.

Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha comunicado este martes de que Irán le ha informado de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, que está operada conjuntamente con Rusia, que también ha denunciado el ataque.

Un ataque con misil iraní deja dos muertos en la periferia de Tel Aviv

Los servicios de emergencias de Israel han informado este martes de que al menos dos personas han muerto tras el impacto de un misil iraní en un área residencial de Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv.

