Desviados al aeropuerto de Asturias otros dos vuelos por la niebla, esta vez desde Loiu

Archivo - Llegada del primer vuelo regular operado por United Airlines entre Bilbao y Nueva York, en el aeropuerto de Loiu, a 1 de junio de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Este vuelo inaugural, el UA633, partió ayer, 31 de mayo, desde el ae - David de Haro - Europa Press - Archivo

OVIEDO/BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos vuelos que tenían que aterrizar este lunes a la mañana en el aeropuerto de Loiu han tenido que ser desviados a Asturias, debido a la baja visibilidad que había por la niebla, según ha informado Aena a Europa Press.

En concreto, los desvíos se han producido sobre las ocho de la mañana y se trataba de dos llegadas desde París y Barcelona que no han podido aterrizar y, finalmente, lo han hecho en Asturias. El resto de vuelos ha operado con normalidad.

Estos dos vuelos se suman al desviado a primera hora de esta mañana al aeródromo asturiano, procedente de Barcelona y que tenía que haber aterrizado en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a las 8.30 horas. En esta ocasión también ha sido debido a la densa niebla.