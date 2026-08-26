Detenido en Asturias un hombre por estafar cerca de 30.000 euros a un familiar al que cuidaba en Jumilla

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

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OVIEDO/JUMILLA (MURCIA), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Asturias a un hombre de 48 años como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de estado civil, tras apoderarse presuntamente de casi 30.000 euros de un familiar de Jumilla (Murcia) a quien cuidaba y acompañaba habitualmente, valiéndose de la confianza y el vínculo de parentesco para manipular sus productos financieros.

Según ha informado el instituto armado, la investigación, enmarcada en la operación 'Nephew26', se inició después de que los especialistas de los Equipos Arroba de la Benemérita tuvieran conocimiento de la denuncia del perjudicado.

En ella, la víctima alertaba de movimientos bancarios no autorizados, entre los que figuraban pagos en comercios y establecimientos de hostelería del municipio, así como continuas retiradas de dinero en cajeros automáticos hasta sumar un importe de 20.000 euros.

Además, descubrió que se había formalizado a su nombre un préstamo bancario por valor de 6.000 euros y que se había liquidado un fondo de inversión valorado en otros 3.000 euros.

Las pesquisas practicadas por los agentes permitieron averiguar que el sospechoso utilizó la confianza depositada en él para acceder indebidamente a las credenciales de la banca online del afectado. Con esa información, vendió el fondo de inversión, tramitó el crédito bancario y generó tarjetas virtuales asociadas a su propio dispositivo móvil para realizar compras.

Asimismo, se apropió de una tarjeta de débito física propiedad de la víctima para realizar las extracciones de efectivo.

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Contenido multimedia:

Audio: Detenido un hombre por estafar cerca de 30.000 euros a un familiar al que cuidaba en Jumilla (Murcia

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