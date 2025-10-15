Detenido el autor de un robo con violencia e intimidación en Avilés

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial al autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido en la madrugada del 9 de octubre en Avilés. La víctima, una mujer de 28 años, fue abordada por la espalda tras estacionar su vehículo y amenazada con unas tijeras en el cuello para que entregara su bolso.

La Sala del 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de emergencia y activó de inmediato a todas las patrullas disponibles, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Mientras algunos agentes asistían a la mujer, que presentaba una herida sangrante, otros, en colaboración con la Policía Local, iniciaron la búsqueda del agresor en la zona. Tras 24 horas de rastreo en sus lugares habituales, el agresor fue detenido el 10 de octubre.

La víctima permaneció hospitalizada varios días en el Hospital de San Agustín debido a las lesiones sufridas en el cuello y la tráquea, donde pudo declarar ante la Policía Nacional.

El detenido, conocido por los agentes por "sus múltiples antecedentes", acumulaba ocho detenciones previas durante este mismo año por delitos contra las personas y delitos patrimoniales. El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Avilés decretó su ingreso inmediato en prisión.