El detenido en Barredos (Laviana) por la muerte de un hombre pasará mañana a disposición judicial

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido por la Guardia Civil en Barredos, en el concejo de Laviana, como presunto autor de un delito de lesiones a un vecino de la misma localidad que fue encontrado muerto horas después de una pelea mantenida entre ambos, pasará este martes a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los hechos tuvieron lugar el viernes por la tarde y el presunto autor lleva detenido desde el sábado. La víctima fue hallada sin vida en su domicilio en la tarde del sábado y, en ese momento, se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento.

Ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas durante la pelea. La Guardia Civil confirmó ayer la muerte violenta, por etiologia homicida.