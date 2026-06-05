Detenido un ciudadano de Costa de Marfil por trabajar con documentación falsa en una ganadería de Valdés

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Luarca han detenido a un ciudadano de nacionalidad costamarfileña como presunto autor de los delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social, tras comprobar que se encontraba trabajando en una explotación ganadera de una localidad próxima a Luarca utilizando documentación perteneciente a otra persona.

La actuación policial se desarrolló en colaboración con la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, que inició las diligencias de investigación tras la denuncia presentada por una persona que había sido víctima de la sustracción de su documentación personal. Posteriormente, se comprobó que dicha identidad estaba siendo utilizada para desarrollar una actividad laboral y cotizar en la Seguridad Social en una explotación ganadera ubicada en Asturias.

En la investigación también participó la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, coordinando las actuaciones encaminadas a la localización e identificación del presunto responsable. Tras las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Luarca, agentes de esta unidad y del Grupo Local de Seguridad Ciudadana localizaron al investigado en su puesto de trabajo y procedieron a su identificación y detención.

Además de los delitos que se le imputan, los agentes comprobaron que el detenido se encontraba en situación administrativa irregular en España, por lo que se le incoó el correspondiente expediente de expulsión por infracción de la normativa vigente en materia de extranjería.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Valdés, continuando la investigación abierta, no descartado la práctica de nuevas diligencias ni la detención de otras personas relacionadas con los hechos investigados.