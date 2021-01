Detenido un conductor que circulaba con el permiso sin puntos desde hace 2 años en un coche sin seguro ni ITV

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido este pasado jueves a un conductor, M.D.F., de 34 años, acusado de un delito contra la seguridad vial.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, el hombre fue sorprendido en un vehículo que figuraba sin seguro y sin ITV y había agotado todos los puntos del permiso de conducir desde hacía dos años.

Por otro lado, la Policía Local ha denunciado, también este pasado jueves, a dos locales de hostelería ubicados en la avenida de la Argentina y en la calle Oriental, por no disponer las mesas a la distancia requerida.

También se ha denunciado a otro local de la calle Pachín de Melás por no respetar el horario de cierre y a dos clientes que no llevaban la mascarilla obligatoria.

En total, 17 personas fueron sancionadas por no llevar la mascarilla obligatoria, dos de ellas viajaban en un coche y no eran convivientes. Además, la Policía denunció a cuatro personas por no respetar el toque de queda, a cinco por saltarse el cierre perimetral, a ocho por fumar sin guardar la distancia y a 11 más por reunirse en grupos superiores a cuatro personas.