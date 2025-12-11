Detenido un hombre de 39 años por el atraco a dos comercios en Gijón

Comisaría de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido este jueves a un hombre, de 39 años de edad, como supuesto autor de dos atracos en comercios del barrio gijonés de Contrueces.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el arrestado trató de ocultarse en su vivienda, donde los agentes localizaron el cuchillo supuestamente empleado en los robos y el dinero en bolsas de plástico.

La detención se produjo a las 09.20 horas de este día, cuando una patrulla de la Policía Local se encontraba realizando un servicio en la carretera del Obispo.

Los agentes observaron a un hombre que coincidía con las características del autor de un atraco cometido en un comercio de esa misma calle el pasado día 9.

El hombre, ante la presencia policial, se metió en un portal, observando la Policía que entraba en una vivienda del segundo piso, donde tenía una habitación alquilada.

Justo en ese momento los agentes recibieron el aviso por radio de un nuevo atraco en otro comercio del barrio, al tiempo que la descripción facilitada coincidía con la del robo anterior.

Los agentes llamaron entonces en numerosas ocasiones a la puerta, sin recibir respuesta pese a escuchar ruidos en su interior. Tras más de veinte minutos, y ante la insistencia de los agentes, el propietario de la vivienda, un hombre de 68 años, abrió la puerta.

De acuerdo al relato policial, este se mostró "nervioso, dubitativo y poco colaborador" ante las preguntas de la Policía. Después de varios minutos de conversar con el dueño de la vivienda, una vecina intercedió y animó al hombre a colaborar. El propietario del piso comenzó a llorar e indicó a los agentes que en la vivienda había otra persona.

Desde el interior, el posteriormente detenido lanzó su DNI a los agentes al tiempo que insistía en que él era inocente. Tras poder comprobar su identidad, el hombre, que mantenía una actitud "alterada, desafiante y nerviosa", fue detenido.

Además, la Policía solicitó al propietario permiso para acceder al interior de la vivienda. En la habitación del arrestado, encima de la cama, encontraron el cuchillo supuestamente empleado en los robos y dinero en bolsas de plástico. El detenido fue trasladado al Centro de Salud del Llano y, posteriormente, a la Comisaría de la Policía Nacional.