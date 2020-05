Detenido un hombre por incumplir la orden de alejamiento de su pareja

GIJÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes Policía Local de Gijón han detenido este pasado este jueves

a un hombre, M.M.C, de 47 años y vecino de este municipio, acusado de quebrantar la orden de alejamiento de su pareja, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

Los hechos tuvieron lugar a las 18.15 horas, en la calle José Luis Álvarez Margaride, cuando dos agentes del grupo VICOP, dedicado a la protección a las víctimas de violencia de género, observaron el coche del detenido en el lugar de los hechos y procedieron a su detención.

Por otro lado, en cuanto a los incumplimientos de las medidas impuestas por el Estado de Alarma, fueron sancionadas este pasado jueves un total de 24 personas; 12 por ir en vehículos sin mascarilla sin ser convivientes, siete por no mantener la distancia de seguridad ni llevar mascarilla y cinco por realizar actividades no permitidas en la vía pública, en este caso, jugar en una cancha deportiva no autorizada.

Además, la Policía Local denunció a dos establecimientos por exceder el horario de terrazas, uno en la calle Linares Rivas y otro en la Avenida de Manuel Llaneza.

Por último, dos conductores superaron la tasa de alcohol permitida. Se les realizó el control permitente en la Avenida Hermanos Felgueroso y en la calle Severo Ochoa a las 2:00 horas y a las 2:45 horas respectivamente. En el primer caso, el acompañante también fue denunciado por tenencia de drogas.