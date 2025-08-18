Detenido un joven de 16 años en Avilés pillado por cuarta vez conduciendo un vehículo

Archivo - Coche de la Policía Local de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés detuvo a las 1:25 horas de esta madrugada, en la avenida de Conde de Guadalhorce por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir a un adolescente de 16 años, vecino de Avilés.

Según informa la Policía Local, se da la circunstancia que dicho menor es la cuarta vez que se le detiene por conducir en estas circunstancias.

El menor es entregado a sus progenitores, informando de lo sucedido a la fiscalía de menores.

Por otra parte, a las 7:45 horas del domingo la Policía Local intervino en la N-633, arteria del puerto en un accidente de tráfico, por salida de vía. El conductor, que resultó ileso, fue detenido por un delito contra la seguridad vial al arrojar un resultado positivo en alcohol (0,46 y 0.49 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) y presencia de droga en el organismo (cocaína), según arrojó el test indiciario salival al que fue sometido.

Durante el fin de semana, fueron denunciados administrativamente en Avilés siete conductores por hacerlo con presencia de drogas en el organismo y cuatro por hacerlo con tasas de alcohol superiores a las tasas permitidas