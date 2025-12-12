El detenido por mantener encerrada a su pareja en Langreo queda en libertad con orden de alejamiento

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este miércoles en Langreo por mantener encerrada a su pareja y amenazarla con un cuchillo ha quedado en libertad tras pasar ayer jueves a disposición judicial y ser condenado en un juicio rápido por delitos de amenazas y lesiones, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Juzgado de Instrucción número 2 de Langreo, en funciones de guardia, celebró el juicio con conformidad con el Ministerio Fiscal. El acusado fue condenado a un año de prisión por cada uno de los dos delitos, penas que se redujeron en un tercio tras la aplicación de los beneficios previstos por su conformidad, quedando fijadas en un total de 16 meses de prisión.

Las penas privativas de libertad fueron suspendidas al constatar que la mayoría de sus antecedentes penales eran cancelables, lo que permitió su puesta en libertad inmediata. Asimismo, se le impuso la prohibición de comunicación con la víctima y una orden de alejamiento, además de responsabilidad civil.

El arresto se produjo el miércoles en una vivienda del barrio de Riaño, donde la Policía Nacional intervino de forma urgente después de que una mujer pidiera auxilio desde una ventana. Los agentes derribaron la puerta tras constatar el grave riesgo para la víctima, que relató haber permanecido más de diez días retenida y sufrir múltiples lesiones. En la actuación resultó herido uno de los policías que participó en la intervención.