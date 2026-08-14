Detenido en Mieres un hombre por agredir a su expareja después de que un testigo alertara de un intento de apuñalamiento

Archivo - Coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Mieres a un hombre por un presunto delito de violencia de género después de que una particular alertase de que estaba intentando apuñalar a su expareja en las inmediaciones del apeadero de Renfe, junto al centro comercial Caudalia.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron este jueves a las 20.30 horas, cuando se recibió una llamada en el Centro Operativo de Servicios (COS) de Asturias en la que una particular alertaba del suceso.

Tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, los agentes se hicieron cargo de la protección de la mujer mientras el resto de efectivos inició la búsqueda del supuesto agresor.

La víctima no presentaba lesiones por arma blanca, aunque tenía un chichón en la cabeza y manifestó a los agentes que el hombre le había tirado del pelo.

En el dispositivo de búsqueda participaron también el helicóptero de la Guardia Civil de Asturias, efectivos de la Policía Local de Mieres y de la Policía Nacional. Posteriormente, los agentes localizaron al supuesto autor en las proximidades y procedieron a su detención.

Según fuentes de este cuerpo, el hombre no portaba ningún arma blanca en el momento de su arresto. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil ha precisado que todavía no puede confirmar que se produjera un intento de apuñalamiento.

La actuación se mantiene dentro del ámbito de violencia de género y el detenido permanece a disposición de las diligencias correspondientes.