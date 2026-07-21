Detienen a seis personas por estafar 114.000 euros a un vecino de Oviedo con falsos SMS bancarios

Archivo - Coche Policía Nacional - EUROPA PRESS/ARCHIVO

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas por su presunta relación con una estafa de 114.908 euros cometida mediante técnicas de engaño por mensaje de texto, 'phishing' y 'smishing'. En el marco de la misma investigación han sido identificadas otras seis personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Oviedo que alertó de la sustracción de una importante cantidad de dinero de sus cuentas bancarias. La víctima recibió un SMS en su teléfono móvil que le advertía de una transferencia sospechosa e indicaba que, de no reconocer la operación, debía llamar a un número facilitado en el propio mensaje que simulaba pertenecer a su banco.

Los presuntos autores utilizaron 'SMS spoofing', un método de suplantación de identidad que permite que los mensajes fraudulentos aparezcan en el mismo hilo de chat que las comunicaciones legítimas de la entidad. Una vez que el afectado contactó con el teléfono indicado, los delincuentes se hicieron pasar por empleados bancarios, le convencieron de que su dinero estaba en riesgo y lograron que realizara varias transferencias tras facilitar los códigos de verificación recibidos en su terminal.

En poco más de una hora se completaron transferencias por un importe total de 114.908 euros. Parte del dinero fue retirado posteriormente en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades de España y otra cantidad se destinó a la compra de joyas de oro.

Las investigaciones policiales permitieron identificar y arrestar en Madrid a varios de los presuntos encargados de realizar las extracciones en cajeros y las compras de joyas. Asimismo, los agentes identificaron a otras seis personas vinculadas a la trama, entre ellas los titulares de las cuentas receptoras de los fondos estafados.

En total, doce personas han sido encartadas en el procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Instancia de Oviedo. A todos los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional recuerda que los ciberdelincuentes suelen utilizar mensajes y llamadas que imitan a las entidades financieras para ganarse la confianza de las víctimas. Por ello, se recomienda no acceder a la banca online mediante enlaces recibidos por SMS y emplear siempre la aplicación oficial. En caso de recibir un mensaje sospechoso, no se debe llamar al número facilitado en el texto, sino contactar directamente con el banco mediante sus canales oficiales.

Por último, el cuerpo policial ha remarcado que las entidades nunca solicitan claves, contraseñas o códigos de verificación por teléfono o mensaje, aunque el remitente aparezca bajo el nombre del banco o del servicio de atención al cliente.