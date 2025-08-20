Devueltas al medio natural dos tortugas a doce millas de Gijón

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias) con sede en Bioparc Acuario de Gijón ha procedido a realizar este miércoles una suelta al mar de dos tortugas bobas (Caretta caretta) recogidas en el Arbeyal (Gijón), y frente a las costas de Llanes los meses de junio y julio del pasado 2024, y que padecían diversas heridas y enfermedades de las que fueron tratadas. Una vez ya en buen estado, se procedió a su devolución a su hábitat marino natural.

Para llevar a cabo esta labor, se ha contado con la participación de la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Asturias Río Ésera.

A las 12.15 horas embarcaban en dicha patrullera personal del Crama con las tortugas, así como dos agentes Medioambientales de Medio Marino, cuya misión es la vigilancia y el control de las medidas de protección sobre las distintas especies marinas.

La suelta de los animales se llevó a cabo a las 13.35 horas a 12 millas al norte de Gijón. La Guardia Civil, en una nota de prensa, ha destacado su implicación en cualquier actividad que pueda beneficiar al entorno animal.