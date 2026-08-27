La DGT prevé que haya 188.000 desplazamientos en Asturias en la última operación retorno

Archivo - Avenida de Príncipe de Asturias, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 28 de agosto, el último dispositivo especial de tráfico de este verano, con motivo de la Operación Retorno del Verano 2026, que se prolongará hasta las 24.00 horas del lunes 31.

Durante estos cuatro días, la DGT prevé 188.000 desplazamientos en Asturias de los 6.880.000 movimientos de largo recorrido que tendrán lugar en toda España con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias). Asimismo, cuenta con medios técnicos como: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros-Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

La previsión es que desde primeras horas de la tarde del viernes 28 (especialmente entre las 15 y las 22 horas), se producirán intensidades elevadas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 29 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana, motivados principalmente por los trayectos cortos habituales de fin de semana.

El domingo 30 por la mañana habrá tráfico abundante en los accesos a playas y costa y ya a primeras horas de la tarde, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Por último, el lunes 31, continúan los movimientos de regreso, si bien se prevé que la intensidad esté repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.