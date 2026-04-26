Día del Gemelo Solar en Asturias: El ensayo clave para el eclipse del 12 de agosto

Jornada sobre el eclipse solar en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 19.000 escolares de 128 centros educativos se preparan para el eclipse solar total que cruzará Asturias el 12 de agosto, con distintas actividades divulgativas sobre el fenómeno. Como prólogo, el Gobierno de Asturias celebrará el próximo miércoles, 29 de abril, el día del gemelo solar, en el que, a la hora a la que tendrá lugar el eclipse estival, el astro ocupará prácticamente la misma posición en el cielo.

El día del gemelo solar permite comprobar desde cada ubicación aspectos clave como la visibilidad del horizonte o la posible presencia de obstáculos, lo que convierte la jornada en una herramienta útil para anticipar las condiciones reales del fenómeno, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Parte de las acciones impulsadas por el Principado en torno al eclipse tienen como foco la comunidad educativa. La Consejería de Educación promueve talleres y actividades formativas para el profesorado, además de poner a disposición de los centros materiales docentes para todos los niveles sobre el fenómeno astronómico.

Las actividades previstas como prólogo al eclipse incluyen charlas divulgativas, experimentos, trabajos interdisciplinares, talleres y propuestas creativas adaptadas a cada nivel educativo, con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y el conocimiento del entorno.

Asimismo, alrededor de medio centenar de centros prevé la participación de las familias, y la mayoría contempla la difusión de las actividades a través de distintos canales de comunicación educativa, lo que permitirá amplificar el alcance de la iniciativa y extender la cultura científica a toda la sociedad.

COLABORACIÓN CON LA FACC

En el marco del gemelo solar, desde la Consejería de Ciencia, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC),se ha puesto en marcha la campaña ¿Dónde me verás?, una iniciativa del programa Concejos con Ciencia, que invita a la ciudadanía a fotografiar el 29 de abril el lugar de Asturias desde el que le gustaría contemplar el eclipse de agosto.

La propuesta anima a identificar enclaves con valor paisajístico, emocional o simbólico y a compartirlos como posibles escenarios para vivir el fenómeno del próximo agosto. El plazo de participación está abierto hasta el 15 de mayo y el certamen incluye tres premios de 400, 200 y 100 euros.

También en el ámbito de la fotografía, la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) ha puesto en marcha el concurso Asturias y el eclipse solar 2026, con cuatro categorías, entre ellas, una dedicada al día del gemelo solar y otra dirigida a estudiantes, con premios que van de 300 a 750 euros.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo autonómico para preparar Asturias ante el eclipse total de 2026, un evento "de especial relevancia" que situará la comunidad como uno de los enclaves más destacados de España para su observación. La posición geográfica del Principado permitirá disfrutar de una duración del fenómeno especialmente significativa, lo que refuerza su potencial como destino científico y turístico.