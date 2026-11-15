Diecisiete establecimientos competirán por el título al mejor pote asturiano en la final de Turón

Plato de pote. - GUSTATIO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 establecimientos competirán el próximo lunes, 23 de noviembre, por convertirse en el ganador de la IX edición del concurso 'Explorando el Pote Perfecto', que se celebra en el marco de las XXXV Jornadas del Pote de Turón, Fiesta de Interés Turístico Regional.

La gran final tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en el Colegio Vega de Guceo de Turón, donde el jurado catará y valorará las propuestas de los establecimientos finalistas. La entrega de premios está prevista para las 19.30 horas en el espacio cultural Pozo San José.

Los finalistas son La Consistorial, de Mieres; Michem, de Villabona; Río Astur, de Gijón; La Tabernilla de Oviedo; Casa Vene, de La Felguera; Hotel Restaurante De Torres, de Felechosa; Centro de Mayores de Turón; Casa Belarmino, de Langreo; Casa Migio, de Urbiés (Mieres); Casa Trini, de Santa Cruz (Mieres); Restaurante Cubia, de Oviedo; Restaurante Comida Naon, de Viella (Siero); La Caleyuca, de La Hueria de Urbiés; Parrilla Bacus, de Mieres; La Taberna TheWhiteBar, de Mieres; Restaurante Los Arcos, de Cangas de Onís, y Sidrería El Sitiu de Ñarres, de Gijón.

El jurado estará integrado por el propietario y cocinero de Sidrería Román (Gijón), Román Gutiez, ganador del concurso en dos ocasiones; la cocinera de El Cenador del Azul (Mieres), Ana Fe Fernández; el propietario de Casa Belarmino (Manzaneda, Gozón), Juan Luis González; el profesor de la Escuela de Hostelería de Gijón Miguel Montes; el cocinero de Bocamina Marcos Cienfuegos; el jefe del Departamento de Hostelería del IES Valle de Aller, Segundo Riesco, y el periodista gastronómico David Fernández-Prada.

Los jueces serán los encargados de determinar el ganador, así como el segundo y tercer clasificados y el premio al mejor pote de Turón. Para ello valorarán aspectos como la estética, el colorido y la disposición de los ingredientes en el plato, además del aroma, el sabor y las sensaciones en boca.

El jurado tendrá asimismo en cuenta la calidad de la berza y del compango, elementos fundamentales en la elaboración de este plato tradicional asturiano.