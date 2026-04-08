Diez incendios activos y cuatro controlados mantienen en alerta a Asturias este miércoles

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra en la tarde de este miércoles un total de 14 incendios forestales, de los que 10 permanecen activos y 4 están controlados, según el balance actualizado del Principado. Los fuegos afectan a un total de 12 concejos de la comunidad.

Por concejos, en Amieva se mantiene activo un incendio en la zona alta de San Román, mientras que en Allande el fuego de Lantigo está controlado. En Belmonte de Miranda permanece activo el incendio de Antoñana.

En Cabrales hay dos focos, con el de Asiego controlado y el de Arenas activo. También continúan activos los incendios de Mestas de Con, en Cangas de Onís, y de Loredo, en Grado. En Cangas del Narcea, el incendio de Ambres está controlado, al igual que el de Purón/La Borbolla, en Llanes.

Por su parte, siguen activos los fuegos de Caraves, en Peñamellera Alta; Riofabar y Argandenes/Valles, en Piloña; Carangas, en Ponga, este último en zona alta; y Calabazos, en Tineo.