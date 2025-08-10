Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz Pérez

Archivo - El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, en el centro junto al consejero Ovidio Zapico y el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 10 Ago.

EL PSOE de Llanera ha informado este domingo de la decisión del alcalde Gerardo Sanz Pérez y del concejal de Cultura Iván Pérez de presentar su dimisión, por "motivos estrictamente personales relacionados con sus respectivas responsabilidades profesionales fuera de la política".

En un comunicado los socialistas de Llanera indican que Sanz Pérez, alcalde de Llanera desde 2015, ha decidido dar un paso al lado y presentar su dimisión por motivos personales, vinculados a sus responsabilidades profesionales fuera de la política.

"Una decisión meditada, tomada desde la serenidad y la honestidad que siempre han caracterizado su forma de estar en lo público. Lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, tras cumplir con su responsabilidad hasta el último minuto, esperando a que concluyeran los grandes eventos del verano para no alterar el normal desarrollo de las actividades del municipio", indican.

Aseguran que ha hecho este anuncio coincidiendo con el Certamen de Ganados de Llanera, un escenario que "simboliza el arraigo rural, el esfuerzo colectivo y la tradición que tanto ha defendido durante su mandato".

"Gerardo ha sido mucho más que un alcalde. Ha sido un líder cercano, valiente, con visión, que supo recoger un proyecto político cuando Llanera estaba paralizada, y convertirlo en uno de los concejos con mayor dinamismo, actividad cultural y calidad de vida de Asturias, sacando a Llanera del blanco y negro, para hacer una Llanera en color, como él mismo suele decir", indican en el comunicado.

Aseguran además que el hasta ahora alcalde deja una Llanera más moderna, más viva y más unida". "Desde el PSOE de Llanera solo podemos agradecerle profundamente su entrega, su ejemplo y su compromiso con este proyecto colectivo", añaden.

También se comunica la dimisión del concejal de Cultura, Iván Pérez, quien, por motivos relacionados con su profesión, ha decidido dejar su responsabilidad institucional.

En los próximos días se iniciará el proceso para una transición ordenada.