Dimite el vicesecretario del Colegio de Minas que dijo que los visados de proyectos mineros eran un 'sacadinero'

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero y exminero Anibal Seminario García ha dimitido como vicesecretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias. Seminario compareció la pasada semana en la comisión que investiga en el Parlamento asturiano el accidente mortal en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, donde dijo que los visados de proyectos mineros no eran más que un 'sacadinero'.

En un comunicado, el decano del Colegio, José Augusto Suárez García, ha informado de que acepta la dimisión voluntaria y que ha presentado de forma irrevocable Seminario.

Suárez García ha convocado con carácter urgente una junta de gobierno para analizar la situación de la institución tras la comparecencia del ya exvicesecretario.

Según el Decano, Seminario realizó una descripción "totalmente errónea" de las funciones y responsabilidad del Colegio profesional en lo referente al visado de trabajos, conforme a la normativa vigente de aplicación.

En la comparecencia, Seminario habría dicho que los visados tenían un mero espíritu recaudador. "Este aspecto es del todo falso, dado que el visado colegial representa un instrumento de control de la actuación profesional para combatir el grave problema de intrusismo, verificar la identidad del técnico firmante de los trabajos, dar fe de la habilitación profesional del autor, entre otras cosas. En definitiva, validar y proteger al proyectista, a su cliente y de paso a la Sociedad en general", señalan desde el Colegio.