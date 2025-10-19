El dique de Llanes lleva desde hoy el nombre de Antonio Trevín

Acto homenaje a Antonio Trevín en el dique de Llanes que desde hoy lleva su nombre. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias rindió este domingo en Llanes un homenaje al presidente del Principado y exalcalde de Llanes, Antonio Trevín Lombán, en un acto oficial en el que se ha dado su nombre al dique del puerto.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado la profunda vinculación con el concejo del presidente y exalcalde "que hizo de Llanes su patria, donde vinculó toda su actividad y su pasión por la vida y la política".

Durante su intervención, Barbón ha señalado el impulso que Trevín dio a los Cubos de la Memoria, una obra que transformó una escollera anónima en un símbolo artístico y turístico de Llanes, y que fue posible al unir el "sueño de Antonio" con el "talento artístico de Ibarrola".

"Trevín nos dejó muchas enseñanzas, pero quiero quedarme con dos: su pasión por construir lo público y su espíritu de concordia". dijo Barbón, que subrayó que "el presidente quería ser un político de concordia, de tender la mano, de ser capaz de construir; no de oponerse, crispar o tensionar". Adrián Barbón insistió en que estos valores son aún más importantes ahora "que tantas veces se devalúa la política".

Adrián Barbón se mostró convencido de que nada le gustaría más al presidente y alcalde Antonio Trevín que su nombre permaneciera y diera nombre a este dique que refleja precisamente esa vinculación con el Llanes que él soñó y que él sintió.

"Sabemos que estamos al lado del mar y que el paso del tiempo dejará su huella e irá desgastando, como desgasta los cubos de la memoria. Pero estoy convencido que no erosionará jamás el recuerdo de Antonio Trevin Lombán en Llanes", concluyó el presidente, que posteriormente le hizo entrega de una placa en recuerdo del acto a la viuda del presidente y exalcalde llanisco, Luisa Lledías.