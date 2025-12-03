El director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, recibe el Premio APD al directivo del año en el Club de Regatas de Gijón. - APD

GIJÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha reconocido al director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, como Directivo del Año en Asturias, en un acto celebrado este miércoles en el Real Club Astur de Regatas de Gijón.

El encuentro fue inaugurado por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, que ha destacado la relevancia del Premio APD al Directivo del Año como "uno de los reconocimientos más importantes del empresariado asturiano". ha subrayado además la trayectoria de Porrúa, "que una raíces gijonesas, liderazgo industrial y una proyección internacional".

El presidente de APD en Asturias, Javier Sáenz de Juberaha dado la bienvenida al acto resaltando la misión de la asociación de "construir una comunidad más preparada y viva", y ha calificado al premiado como "una persona cercana, íntegra y perseverante, capaz de transformar los retos en oportunidades".

Por su parte, Eva Rodríguez, presidenta de honor de APD en Asturias y miembro del jurado, ha felicitado al galardonado y destacado "su compromiso con el empresariado asturiano y con el territorio".

El jurado ha valorado la trayectoria de René Porrúa, su contribución al progreso de la dirección empresarial y su impacto positivo en la sociedad del Principado. Tras recibir el galardón, el directivo mantuvo una charla con Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias y premiada en la edición anterior, en la que Porrúa ha expresado su "sorpresa y humildad" al recibir el reconocimiento.

Durante la conversación ha repasado su trayectoria profesional y ha agradecido la confianza de quienes le han acompañado, destacando la importancia de su familia y de su tierra: "Asturias es todo; es mis padres, mis abuelos, mi mujer, mis hijos, mis amigos de toda la vida. Asturias es casa", ha enfatizado.