Divertia promete unos Fuegos de Begoña con la mayor carga pirotécnica de su historia

El presidente de Divertia Gijón, Oliver Suárez, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, y Luis Brunchú, de Pirotecnia Zaragozana, presentan la Noche de los Fuegos de Begoña. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Una gran traca de más de 1.000 truenos de diferentes calibres cerrará el espectáculo

GIJÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Oliver Suárez, ha destacado este miércoles que en la Noche de los Fuegos de Begoña el cielo de Gijón "se llena de magia", a lo que ha resaltado que, para la noche del 14 al 15 de este mes, junto a Pirotecnia Zaragozana, han preparado un show a la altura de la ciudad, con una producción exclusiva y la mayor carga pirotécnica de la historia de los fuegos artificiales en Gijón.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, en la que ha intervenido, asimismo, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, y Luis Brunchú, de Pirotecnia Zaragozana, empresa encargada de lanzar los fuegos artificiales.

Ha explicado, en este sentido, que tras una secuencia de apertura desde el cerro de Santa Catalina, que llamará rápidamente la atención por "su alta intensidad", se pasará a un despliegue de más de 40 efectos pirotécnicos únicos, para terminar con una traca final de más de 1.000 detonaciones.

A este respecto, se ha mostrado seguro de que, si el tiempo acompaña, se podrá vivir un momento "único". Es por ello, que ha animado a ir a verlos.

Ligado a esa noche, ha agradecido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como la labor de los operarios de Emulsa una vez finalizados los fuegos.

23 MINUTOS "ININTERRUMPIDOS"

Por parte de Pirotecnia Zaragozana, Brunchú ha recordado que también se encargaron de los Fuegos de Begoña en las dos últimas ediciones.

Al igual que Suárez, ha asegurado que el de este año es el espectáculo "más grande de la historia" en la ciudad. Ha llamado la atención sobre que se van a lanzar más de 1.600 kilos, "con una diferencia bastante notable respecto al año pasado", ha asegurado.

Ha señalado, además, que serán 23 minutos "ininterrumpidos", con un alto ritmo que esperemos que el viento nos ayude para que no se pueda acumular el humo, donde se podrá ver La totalidad de los efectos que disponen en su catálogo, así como de colores y de formas.

Entre otros, podrán verse anillos, corazones, medusas, caras sonrientes, palmeras, intermitencias y lentejuelas, es decir, prácticamente toda la gama de efectos.

Al tiempo, ha asegurado que intentarán que la gente se involucre con el espectáculo" desde el minuto uno", que suelte el teléfono, lo meta en el bolsillo y disfrute de los 23 minutos, de los cuales los dos últimos serán "de una gran intensidad con la parte final del espectáculo y con una gran traca de más de 1.000 truenos de diferentes calibres, que esperamos que agrade al público gijonés"., ha destacado.

Preguntado por la denegación del permiso para poder lanzar desde las playas, ha indicado que ellos, cuando lo presentaron, era porque pensaba que era "perfectamente viable".

En cualquier caso, ha asegurado que no va a afectar al espectáculo y ha adelantado que ya están trabajando para el año que viene en otras opciones.

Ha resaltado, asimismo, que para este año han incrementando aproximadamente un 40 por ciento la carga pirotécnica e incrementado en dos minutos el espectáculo, por lo que el público lo va a notar más quizás en la intensidad y en la potencia de este.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Bravo, por su lado, ha señalado ya desde la mañana de este miércoles el acceso a la zona está restringido y solo puede entrar el personal de trabajo de la empresa, los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de Prevención de Incendios.

Ya en la mañana de este jueves se colocará un vallado perimetral en el área de seguridad en las ubicaciones de corte previstas. En este caso, permitirán el tránsito de peatones hasta el momento del cierre, que será entre las 22.00 y las 23.00 horas, y no se autorizará ya el tránsito de vehículos.

Así se ha referido la edil respecto a la subida al cerro por la calle Maximino Marino, la calle Sebastián Miranda, la calle El Ario Verde, calle Francisco Rodríguez, la plaza de la Soledad y la subida al cerro por Fuente Vieja.

Sobre las 23.00 horas, se desalojará ya la zona de seguridad terrestre y se iniciará la custodia de este área. La restricción a la navegación y el fondeo también se iniciará a esa hora.

Ha aclarado, sobre esto último, que esta área de seguridad marítima será custodiada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a la que auxiliarán con embarcaciones de Salvamento de Playas y también participará Cruz Roja.

Además, se ubicará un puesto de mando avanzado en la subida al cerro, a la altura más o menos del Club de Regatas, con un representante de cada una de las instituciones participantes en el dispositivo de seguridad.

Por otra parte, también habrá ubicadas cinco ambulancias para cualquier emergencia. Una de ellas estará en la subida al cerro, por el camín de la Fontica, y el resto en la calle Claudio Álvargonzález, en la Central de Salvamento, en la playa de Poniente, en la zona de los escenarios, y una última en la calle Rodríguez San Pedro. Asimismo, habrá socorristas terrestres en la zona de Poniente.

Por parte de la Concejalía, la Policía Local ya ha publicado las incidencias relacionadas con este evento y ha notificado a los vecinos y los establecimientos de la zona la prohibición de permanecer en el exterior en el momento del espectáculo.

Entre los cometidos de la Policía Local, está también escoltar a las ambulancias en caso de emergencia y realizará los cortes de tráfico necesarios a partir de las 23.00 horas aproximadamente, dependiendo de la afluencia de gente y de público.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, por su lado, aportará un camión forestal, una autoescalera automática y una autobomba nodriza pesada, con sus correspondientes retenes.

También revisará e inspeccionará el montaje pirotécnico y el área de lanzamiento más que por la prevención de incendios. Bravo, a este respecto, ha incidido en que está todo "muy seco", por lo que se han comenzado a regar todas las zonas para minimizar el posible riesgo de incendio.

Ha indicado, por otro lado, que Salvamento de Playas colaborará en la vigilancia de la zona de extinción, a la navegación y fondeo, y también prestará ayuda a las tripulaciones de alguna embarcación que pudiera estar en las cercanías.

La concejala ha señalado que se abrirá la Central de Salvamento, a la altura de la escalera 12, con dos socorristas y un auxiliar de comunicaciones, por si fuera necesario el uso de megafonía. Asimismo, desplegará una embarcación con dos patrones socorristas.

En el operativo, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil asistirá en el control de accesos, y si fuera necesario, de seguridad de la zona y colaborará siempre con Policía Local y Bomberos. Al tiempo, aportará patrullas a pie por toda la zona de afluencia de gente, para cualquier cosa que necesite la población.

Bravo ha citado otros organismos que colaborarán, como el Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Capitanía Marítima y Cruz Roja, así como otros departamentos del Ayuntamiento y empresas municipales.