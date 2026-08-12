Doble rescate en Urriellu y Caso: la niebla obliga a desviar a dos heridos al Hospital del Oriente

El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha evacuado este miércoles, a bordo del helicóptero medicalizado, a un hombre indispuesto y a una mujer lesionada en dos zonas de montaña de la región. Aunque inicialmente iban a ser trasladados al Hospital Universitario Central Asturias, debido a la niebla, ambos fueron evacuados al Hospital del Oriente.

Uno de los afectados es un hombre de nacionalidad francesa, evacuado desde el refugio de Urriellu tras el aviso dado por el guarda a las 16.43 horas al sentirse el hombre indispuesto. La otra herida es una mujer que sufrió la fractura de una pierna tras tropezar en unas escaleras en la ruta de los Arrudos, en Caleao (Caso), según ha informado su acompañante a la Central de Emergencias del 112 Asturias a las 16.59 horas.

Ante la falta de acceso rodado al paraje del segundo incidente, la Sala 112 del SEPA ha activado al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que se ha desviado en vuelo hacia Caleao cuando se dirigía a Urriellu.