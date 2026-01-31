Una docena de puertos de montaña de Asturias requieren el uso de cadenas para circular

Archivo - Maquina quitanieve - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas hace que una docena de puertos de montaña de la red de carreteras asturianas requieran el uso de cadenas para circular, según recoge la página web del 112 Asturias.

Se trata de los puertos de Palo y POzo de las Mujeres Muertas en el concejo de Allande; el puerto de Ssan Isidro en Aller; el de la Bobia en Boal; leitariegos y El Connio en Cangas del Narcea.

También hacen falta cadenas en el puerto de Tarna en Caso; el de Cerredo en el consejo de Coaña; en el Alto de La Cobertoria en Quirós; el puerto de Somiedo y el de San Lorenzo en el concejo de Somiedo y cierra la lista el puerto de Ventana, en Teverga.