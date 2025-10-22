La DOP Sidra de Asturias y el Centro de Hostelería de Gijón impulsan actividades formativas y de promoción

El Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias y el CIFP de Hostelería de Gijón firman un convenio de colaboración - DOP SIDRA

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias y el Centro de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón han acordado un convenio de colaboración. Una alianza que se ha escenificado este miércoles en las instalaciones del CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón.

Este convenio tiene como objetivo establecer un marco de colaboración entre el Centro y el Consejo Regulador para el desarrollo conjunto de actividades formativas, culturales y de promoción relacionadas con la sidra asturiana con Denominación de Origen Protegida.

En esta alianza se acuerda llevar a cabo jornadas como sesiones de cata, masterclass, talleres especializados y cooperación en un concurso de escanciadores para el alumnado de los centros.

Al acto celebrado esta mañana han acudido Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias; Roberto Suárez, director del CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón; y Juan Luis García, responsable del aula de la sidra del CIFP.