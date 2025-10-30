Dos centros asturianos, entre los ganadores de los Premios Nacionales de Educación y Emprendimiento

La directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, durante la inauguración del II Festival Nacional de Educación y Emprendimiento, organizado por el Gobierno de Asturias, Valnalón y Genyus School. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos equipos escolares de Asturias, el CP Príncipe de Asturias y el IES de Candás, otros tres procedentes de Murcia, Cuenca y Soria han sido galardonados en la segunda edición de los Premios Nacionales de Educación y Emprendimiento Future Minds 2025, organizados por el Gobierno de Asturias, Valnalón y Genyus School.

Las propuestas premiadas incluyen proyectos innovadores, sostenibles e inclusivos, como un canal de YouTube para recomendar libros, un huerto inteligente, la creación de un bosque como espacio educativo y el desarrollo de usos del ocle.

La entrega de premios ha tenido lugar este jueves en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, en el marco del II Festival Nacional de Educación y Emprendimiento, al que asistieron por la mañana 800 escolares que participaron en diversos talleres.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, a la fase nacional llegaron veinte centros educativos que representaron a 800 alumnos de tres comunidades autónomas. Entre los ganadores destacan el CEIP San Pío X de Murcia por el proyecto Booktuber-PioTubeers, el CP Príncipe de Asturias de Asturias con La aventura verde, el CRA Campos de Gómara de Soria con Huertic, el IES Publio López Mondéjar de Cuenca con Mindcheck y el IES de Candás con la iniciativa El ocle, más allá de la recolección.

La directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, destacó la importancia de iniciativas como estos galardones para fomentar la cultura emprendedora desde edades tempranas y promover el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de creación colectiva del alumnado.