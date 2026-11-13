Dos heridos en un accidente de tráfico en Belmonte de Miranda

Coche volcado - SEPA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración este jueves tras volcar lateralmente el vehículo en el que viajaban cuando circulaban por la AS-227, a la altura del punto kilométrico 21, en Tablao, Belmonte de Miranda.

Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los dos heridos, dos varones de unos treinta años, fueron evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo de Atención Primaria de Belmonte con dos ambulancias convencionales.

Ambos tuvieron que ser excarcelados del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Grado y Somiedo. Los bomberos abrieron hueco por detrás y los evacuaron, inmovilizados con collarín, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.05 horas. En la llamada indicaban que un turismo había volcado lateralmente en la citada carretera y en su interior había dos personas que no podía salir por sus medios.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos, pasó el aviso al SAMU e informó a la Guardia Civil de Tráfico. A las 20.27 la dotación informa que ya han liberado a los dos ocupantes que están siendo atendidos por el equipo sanitario. Finalizada la intervención, realizadas tareas de seguridad y normalización de la vía, retiraron a sus respectivas bases.