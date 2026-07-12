Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la A-8 a la altura de Lastres

Archivo - Imagen de archivo de guardia civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad y otra leve en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-8, a la altura de Lastres. El siniestro consistió en la salida de vía de un turismo con vuelco.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el suceso tuvo lugar a las 13.55 horas de este domingo. El accidente se produjo a la altura del pk.350 de la citada vía, sentido Galicia.

Al lugar se trasladaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella, además de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Oviedo, que instruirá diligencias.