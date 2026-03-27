Dos nuevas frecuencias de autobús unirán Nava y Pola de Siero con el centro de Gijón y el Hospital de Cabueñes

Infografía con las nuevas frecuencias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha este lunes dos nuevas frecuencias diarias en la línea de transporte público que une Nava y Pola de Siero con el Hospital de Cabueñes, en Gijón, que incluirán paradas en el centro de la ciudad. Esta medida eleva a tres las conexiones que funcionarán los días laborables en ambos sentidos, una de ellas de modo directo con el complejo sanitario.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la ruta cuenta en la actualidad con un autobús que parte de Nava a las 7.15 horas, pasa por la estación de autobuses de Pola de Siero a las 7.49 horas y llega a Cabueñes a las 8.30. El trayecto inverso regresa desde Cabueñes a las 15.00 horas para llegar a Pola de Siero a las 15.45 y terminar en Nava a las 16.20 horas todos los días laborables. Desde el próximo lunes, dos nuevas frecuencias ampliarán a tres las conexiones en horario de mañana, mediodía y tarde entre los tres concejos.

Las nuevas salidas adicionales partirán de Nava hacia Gijón a las 11.15 horas y las 18.00, y pasarán por la estación de autobuses de Pola de Siero a las 11.35 y 18.20 horas. Saldrán desde el hospital a las 10.00 y a las 19.15 horas, pasarán por Pola de Siero a las 10.35 y 19.50 y terminarán su recorrido en Nava a las 10.55 y 20.10. Estas frecuencias incluirán paradas en el centro de la ciudad: En sentido Cabueñes pararán en Ceares, Ramón y Cajal, Avenida de la Costa y 17 de agosto (Hotel Begoña); en sentido contrario se detendrán en 17 de agosto (Hotel Begoña, Hermanos Felgueroso y Ceares.