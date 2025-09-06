El eclipse total de Luna podrá verse en Asturias a partir de las 19.31 horas

OVIEDO/MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La noche de este domingo España será testigo de un eclipse total de Luna, un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre el satélite. Durante unos minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, lo que se conoce popularmente como "Luna de Sangre".

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.

¿DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en gran parte del mundo, en regiones como Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

En España también podrá observarse, aunque no de la misma manera en todo el territorio. En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total.

En cambio, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá concluido en el momento de la salida de la Luna, y solo se verá el final del eclipse parcial.

En Asturias, el eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y terminará a las 21.56. El eclipse total se podrá ver entre las 19.31 y las 20.53 horas del domingo. El punto máximo de observación del eclipse tendrá lugar a las 20.11 en el Principado de Asturias.

UN FENÓMENO QUE TARDARÁ EN REPETIRSE EN ESPAÑA

El eclipse del 7 de septiembre será una ocasión única en España, ya que el próximo eclipse total de Luna ocurrirá el 3 de marzo de 2026, pero no podrá verse desde nuestro país. Ese mismo año, el 28 de agosto, sí será visible un eclipse de Luna, aunque solo en su fase parcial, desde la península y las islas.