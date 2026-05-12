EcoJove en Gijón: Moriyón exige a Zapico desbloquear 1.900 viviendas asequibles

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, junto al edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha cargado este martes contra el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, al que ha instado a hacer las modificaciones necesarias para impulsar el proyecto de EcoJove, que contempla la construcción de hasta 1.900 viviendas en esa zona de ciudad.

"Sabemos que el Plan Llave no es la única solución al problema de la vivienda, pero sí es una solución válida para sumar", ha destacado Moriyón, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado la convocatoria para impulsar en la ciudad la construcción de entre 160 y 180 viviendas en alquiler asequible en una parcela municipal de Perchera-Nuevo Gijón.

Moriyón, respecto a las críticas de Zapico sobre que no encuentra en el Ayuntamiento de Gijón una colaboración como en otros municipios, le ha recordado que la Cuota obligó al Consistorio gijonés, en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), a mantener la bolsa de suelo en Jove, ligada al proyecto EcoJove.

Un proyecto que nació, en 2010, fruto de un convenio entre el Principado de Asturias con el Ayuntamiento de Gijón y un grupo de promotores y por el que se reclasificaron los suelos sin necesidad de tramitar una modificación del PGO debido a las necesidades de vivienda en el municipio.

En 2011, días antes de las elecciones locales y autonómicas, se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Vivienda, bajo Gobierno del PSOE, la consejera de Vivienda del Principado, Noemí González, de Izquierda Unida, y el Gobierno de coalición gijonés, PSOE e IU, siendo alcaldesa Paz Fernández Felgueroso.

Moriyón ha remarcado que, en el citado acuerdo, se determinaba que el 75 por ciento de edificabilidad en el área de EcoJove era para vivienda protegida y a mayores para que el promotor pudiera obtener ayudas del vigente en este momento Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.

La alcaldesa ha recalcado que, de aquel convenio, no se hizo "nada" y, con posterioridad, cuando Foro entró en el Ayuntamiento y pidió modificarlo, ya que se entendía que había crisis y que era un proyecto muy grande para poder salir adelante, pero no se les permitió cambiarlo para hacerlo en fases más asequibles por el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento.

"Ahora todos son quejas", ha recriminado Moriyón a Zapico, a quien ha señalado que hay promotores que están interesados en el proyecto pero que ven necesario que se modifiquen las condiciones acordes al año 2026 y a las necesidades actuales. Frente a ello, ha afeado a la Consejería que no hace "nada", solo dar "evasivas".

Moriyón ha sugerido que es que hacer estos cambios a la Consejería le lleva trabajo y hay, además, que ponerse de acuerdo con los promotores y con el Ayuntamiento, por lo que no daría resultados para antes de las elecciones.

Ha llamado la atención, además, sobre que cuando se dice que el Ayuntamiento puede prevaricar en otras cuestiones, ha incidido en que a lo mejor "estamos delante de una presunta prevaricación, al menos moral, por la inacción del Principado en una bolsa de suelo que tiene para poder construir 1.900 viviendas protegidas".

"Si es un proyecto faraónico, reformúlelo", ha retado al consejero, a quien ha animado a que se sienten las administraciones los promotores que interesados en llevarlo adelante para reformularlo.

"Quiere algo donde esté la pala antes de las elecciones", ha recalcado sobre Zapico, a quien ha acusado de mirar para otro lado y escudarse en que no hay alternativa aún al vial de Jove.

Para la alcaldesa, esa excusa es una "mentira", ya que se puede construir barrio en esa zona. Moriyón ha señalado que sería responsabilidad de todos mejorar los accesos, mejorar el transporte público, pero no puede servir de justificación para no hacer nada.

Dicho esto, ha advertido de que el modelo de Izquierda Unida es únicamente vivienda pública sin colaboración público-privada. "Mal vamos si este problema no se soluciona contando con los promotores", ha sostenido la regidora gijonesa.

"Este Ayuntamiento no se salta las normas", ha recalcado a Zapico, a lo que ha insistido en que por orden de Cuota en el PGO de 2019 se mantiene la reserva de suelo para 1.900 viviendas protegidas. "Se lo recordaremos de aquí hasta las elecciones todas las semanas", ha avanzado Moriyón.